Мобилизация женщин: представительницам каких профессий нужно будет стать на военный учет в первую очередь
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Таких профессий и специальностей сейчас 14
Начиная с 1 октября 2022 года, в Украине начнет действовать новая система взятия на военный учет — в частности, обязательным визит в военный комиссариат станет для представительниц специальностей или профессий, имеющих родство с соответствующими военно-учетными специальностями.
"Телеграф", опираясь на Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года, узнал, представительницам каких профессий придется стать на учет в первую очередь.
Так, в приказе четко указано 14 специальностей и профессий, среди которых:
- химия, химические технологии и инженерия; биология;
- телекоммуникации и радиотехника;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, география, физика и астрономия
- пищевые технологии;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- психология, социальная работа, социальное обеспечение;
Следует отметить, что после того, как женщина стает на военный учет, она становится военнообязанной и автоматически попадает в запас Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных формирований. При этом взятие на учет не означает мобилизацию, однако женщин могут призывать на военную службу во время военного положения и привлекать к выполнению работ по обеспечению государства в военное время.
Добавим, что перечисленный выше перечень специальностей Минобороны пересматривал несколько раз. Не исключено, что за почти 3 месяца до начала действия изменений в список будут вносить изменения, которые будут зависеть от военных нужд.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли основные фейки о мобилизации женщин призывного возраста.