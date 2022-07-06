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Мобилизация женщин: представительницам каких профессий нужно будет стать на военный учет в первую очередь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Женщин начнут ставить на военный учет с 1 октября Новость обновлена 06 июля 2022, 15:39
Женщин начнут ставить на военный учет с 1 октября

Таких профессий и специальностей сейчас 14

Начиная с 1 октября 2022 года, в Украине начнет действовать новая система взятия на военный учет — в частности, обязательным визит в военный комиссариат станет для представительниц специальностей или профессий, имеющих родство с соответствующими военно-учетными специальностями.

"Телеграф", опираясь на Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года, узнал, представительницам каких профессий придется стать на учет в первую очередь.

Так, в приказе четко указано 14 специальностей и профессий, среди которых:

  • химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • телекоммуникации и радиотехника;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, география, физика и астрономия
  • пищевые технологии;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • издательство и полиграфия;
  • психология, социальная работа, социальное обеспечение;

Следует отметить, что после того, как женщина стает на военный учет, она становится военнообязанной и автоматически попадает в запас Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных формирований. При этом взятие на учет не означает мобилизацию, однако женщин могут призывать на военную службу во время военного положения и привлекать к выполнению работ по обеспечению государства в военное время.

Добавим, что перечисленный выше перечень специальностей Минобороны пересматривал несколько раз. Не исключено, что за почти 3 месяца до начала действия изменений в список будут вносить изменения, которые будут зависеть от военных нужд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли основные фейки о мобилизации женщин призывного возраста.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Закон о военном положении #Жінки #Список професій