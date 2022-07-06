Мобилизация женщин: представительницам каких профессий нужно будет стать на военный учет в первую очередь

Таких профессий и специальностей сейчас 14

Начиная с 1 октября 2022 года, в Украине начнет действовать новая система взятия на военный учет — в частности, обязательным визит в военный комиссариат станет для представительниц специальностей или профессий, имеющих родство с соответствующими военно-учетными специальностями.

"Телеграф", опираясь на Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года, узнал, представительницам каких профессий придется стать на учет в первую очередь.

Так, в приказе четко указано 14 специальностей и профессий, среди которых:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия

пищевые технологии;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение;

Следует отметить, что после того, как женщина стает на военный учет, она становится военнообязанной и автоматически попадает в запас Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных формирований. При этом взятие на учет не означает мобилизацию, однако женщин могут призывать на военную службу во время военного положения и привлекать к выполнению работ по обеспечению государства в военное время.

Добавим, что перечисленный выше перечень специальностей Минобороны пересматривал несколько раз. Не исключено, что за почти 3 месяца до начала действия изменений в список будут вносить изменения, которые будут зависеть от военных нужд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли основные фейки о мобилизации женщин призывного возраста.