Мобілізація жінок: представницям яких професій треба буде стати на військовий облік у першу чергу

Таких професій та спеціальностей наразі 14

Починаючи з 1 жовтня 2022 року в Україні почне діяти нова система взяття на військовий облік — зокрема, обов'язковим візит до військового комісаріату стане для представниць спеціальностей або професій, які мають спорідненість з відповідними військово-обліковими спеціальностями.

"Телеграф", опираючись на Наказ Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року дізнався, представницям яких професій доведеться стати на облік у першу чергу.

Так, у наказі чітко вказано 14 спеціальностей та професій, серед яких:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія

харчові технології;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

Варто зазначити, що після того, як жінка стає на військовий облік, вона стає військовозобов'язаною та автоматично потрапляє у запас Збройних сил, Національної гвардії та інших військових формувань. При цьому взяття на облік не означає мобілізацію, однак жінок можуть призивати на військову службу під час воєнного стану та залучати до виконання робіт із забезпечення держави у воєнний час.

Додамо, що вищевказаний перелік спеціальностей Міноборони переглядало декілька разів. Не виключено, що за майже 3 місяці до початку дії змін список зазнаватиме змін, які залежатимуть від військових потреб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Центрі протидії дезінформації спростували основні фейки про мобілізацію жінок призовного віку.