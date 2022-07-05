Мобілізація жінок: У Міноборони розповіли, чи є у цьому потреба

Російський фейк про те, що жінкам почали вручати повістки, неабияк збентежив українок

На тлі появи російського фейка про те, що в Україні почали вручати повістки жінкам, Міністерство оборони виступило із заявою, наскільки взагалі існує потреба у таких заходах. Наразі примусова мобілізація жінок не проводиться.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона поскаржилась, що придуманий росіянами фейк знайшов свою аудиторію в Україні і почав ширитись інтернетом. Втім, Маляр наголосила, що це тема резонансна, вона завжди знайде свого читача і дасть чимало переглядів майданчикам, де буде опублікована. Втім, вона закликала не спекулювати такими речами під час війни.

Щодо поточної ситуації, то заступниця голови Міноборони повідомила три ключових моменти:

від початку повномасштабного вторгнення росії, яке трапилось 24 лютого, жодна жінка не була мобілізована примусово, як це було і до вторгнення – з 2014 року;

наразі Збройні сили України не потребують поповнення через примусову мобілізацію жінок;

стосовно українок немає жодних пов’язаних з мобілізацією обмежень для виїзду за кордон і запровадження подібних обмежень зараз не планується.

Нагадаємо, у мережі регулярно з’являються фейки про мобілізацію жінок в Україні, влада зібрала найпоширеніші і спростувала їх. Це такі вкиди, як примусовий виклик українок на війну, мобілізація жінок, які мають дітей, та неодмінна мобілізація у разі постановки жінки на військовий облік.