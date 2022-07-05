Мобилизация женщин: В Минобороны рассказали, есть ли в этом необходимость

Российский фейк о том, что женщинам начали вручать повестки, изрядно смутил украинок

На фоне появления российского фейка о том, что в Украине начали вручать повестки женщинам, Министерство обороны выступило с заявлением, насколько существует потребность в таких мерах. Принудительная мобилизация женщин сейчас не проводится.

Об этом на своей Facebook-странице написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она посетовала, что придуманный россиянами фейк нашел свою аудиторию в Украине и начал распространяться по интернету. Впрочем, Маляр подчеркнула, что эта тема резонансная, она всегда найдет своего читателя и даст немало просмотров площадкам, где будет опубликована. Тем не менее, она призвала не спекулировать подобными вещами во время войны.

Что касается текущей ситуации, то заместительница главы Минобороны сообщила три ключевых момента:

с начала полномасштабного вторжения России, которое произошло 24 февраля, ни одна женщина не была мобилизована принудительно, как это было и до вторжения – с 2014 года;

сейчас Вооруженные силы Украины не нуждаются в пополнении через принудительную мобилизацию женщин;

по отношению к украинкам нет никаких связанных с мобилизацией ограничений для выезда за границу и введение подобных ограничений сейчас не планируется.

Напомним, в сети регулярно появляются фейки о мобилизации женщин в Украине, власти собрали самые распространенные и опровергли их. Это такие вбросы как принудительный вызов украинок на войну, мобилизация женщин, имеющих детей, и непременная мобилизация в случае постановки женщины на военный учет.