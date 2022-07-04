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Мобілізація жінок: спростовано новий фейк російських ЗМІ щодо повісток

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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росіяни намагаються збентежити українок вкидом фейків
росіяни намагаються збентежити українок вкидом фейків

Російський фейк видали орфографічні помилки

Попри те, що основні фейки про мобілізацію жінок в Україні уже були детально спростовані, російські пропагандисти продовжують вкидати у мережу нові вигадки. Наступною у цій черзі стала інформація про буцімто вручення повістки жінці, яку поширили російські ЗМІ та проросійські телеграм-канали.

Як повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки, підробку видали численні орфографічні помилки в "документі". Вони засвідчили – той, хто верстав цю картинку погано знає українську мову, або не знає її взагалі. Саму "повістку" назвали фейковою, а її вкид – спробою дискредитувати Центр.

У ЦПД також нагадали, що жінок почнуть брати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Йдеться лише про представниць професій, визначених торішнім наказом Міністерства оборони, повний текст якого опублікований на сайті Верховної Ради. Але і після взяття на облік вони стануть військовозобов’язаними і будуть оформлені у запас ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, що загрожує жінкам, які не встануть на військовий облік, відповідно до цього наказу.

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#Мобілізація #Центр протидії дезінформації