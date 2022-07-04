Мобилизация женщин: опровергнут новый фейк российских СМИ по поводу повесток

Российский фейк издали орфографические ошибки

Несмотря на то, что основные фейки о мобилизации женщин в Украине были подробно опровергнуты, российские пропагандисты продолжают вбрасывать в сеть новые выдумки. Следующей в этой очереди стала информация о якобы вручении повестки женщине, которую распространили российские СМИ и пророссийские телеграм-каналы.

Как сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, подлог выдали многочисленные орфографические ошибки в "документе". Они продемонстрировали – тот, кто верстал эту картинку, плохо знает украинский язык, или не знает его вообще. Саму "повестку" назвали фейковой, а ее вброс – попыткой дискредитировать Центр.

В ЦПИ также напомнили, что женщин начнут брать на военный учет с 1 октября 2022 года. Речь идет только о представительницах профессий, определенных в прошлом году приказом Министерства обороны, полный текст которого опубликован на сайте Верховной Рады. Но и после взятия на учет они станут военнообязанными и будут оформлены в запас ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований.

Напомним, ранее юристы объяснили, что грозит женщинам, которые не встанут на военный учет, согласно этому приказу.