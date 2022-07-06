Ограничения для мужчин на поездки по стране: Залужный поставил точку
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Накануне украинцев всколыхнула новость, что мужчинам для поездок по Украине понадобится специальное разрешение военного комиссариата, однако из-за огромного количества манипуляций и шквала негатива в обществе Генштаб решил отменить свое решение.
Об этом в среду, 6 июля, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в собственном Telegram-канале.
"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", — отметил Залужный.
Новость дополняется…