Украинским мужчинам ограничили свободу передвижения внутри страны: что известно

Разрешение можно будет получить на срок от месяца до года

Представители Генерального штаба ВСУ подтвердили инсайдерскую информацию насчет ограничения свободы передвижения по Украине военнообязанным мужчинам. Теперь, чтобы выехать за границы населенного пункта, определенного как место проживания, украинцам будет нужно получить спецразрешение в местном военкомате.

Такую информацию подали в пресслужбе Генштаба ВСУ. Ранее же скрин официального документа был опубликованный "слугой народа" Александром Федиенко в его личном Telegram-канале.

Официальное военное командование ссылается на Закон Украины "О военной обязанности и военной службе", который был принят еще в 1992 году. Одна из его норм якобы и устанавливает запрет покидать место проживания без определенного документа, позволяющего подобное. Запрет должен распространяться на военнообязанных, призывников, а также людей из числа резервистов.

Изначальный скрин документа

Особый интерес появившегося в сети документа вызывает привлекает его последний абзац, в котоом подчеркивается необходимость разработки процесса получения разрешения для людей, выезжающих за границу. Однако в посте Генштаба уточнения нет, есть лишь формулировка "административные границы".

В Генштабе заявили, что порядок выдачи подобных разрешений уже разработан и будет происходить в местных военкоматах.

"Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное уномирование вопроса пересещения лиц, которые систематически пересекают административные границы в связи со служебной или личной необходимостью", — отметили в учреждении.

В пресс-службе Запорожской ОВА ранее размещали фото документов, которые должны быть получены в разрезе данного запрета.

Также определялись и категории людей, которым нужно и не нужно обращаться за подобным разрешением.

Такое решение высшего военного руководства не слишком пришлось по вкусу большинству украинцев. Многие требуют более детального объяснения, говоря, что нынешние данные написаны слишком "бюрократическим языком".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с какими болезнями людей вряд ли мобилизуют в армию даже во время действия военного положения.