Мобилизация в Украине: с какими болезнями не берут в армию в военное время

В Украине есть большой список болезней, с которыми в ряды ВСУ не берут

В Украине после введения военного положения была объявлена всеобщая мобилизация, после которой множество украинцев начали получать повестки в военкоматы. Часть военнообязанных, которые по состоянию здоровья освобождалась от призыва в мирное время, в настоящее время считается ограниченно пригодными к несению службы.

Как сообщает DEV, врачи, проводящие медкомиссию в военкомате, имеют огромный список болезней, которые позволяют судить о том, насколько пригодным является человек к службе.

Инфекционные болезни органов пищеварения и кожи

Кишечные болезни, инфекции ЦНС, бактериальные зоонозы, педикулез, гельминтоз и другие в мирное время освобождали от службы, но в военное время делают человека ограничено пригодным.

Туберкулез

Люди с туберкулезом в армию могут попасть лишь когда болезнь вылечена. И даже в таком случае, пригодность будет лишь ограниченной.

Инфекционные болезни, передающиеся половым путем

Военнообязанные с сифилисом в военное время считаются ограничено пригодными к службе, но возможность вступления в ряды ВСУ определяется медкомиссией в индивидуальном порядке.

Что касается гонококковы, трихомонады и других инфекций, то с ними призывники получают отсрочку до излечения.

Гепатиты

Военнообязанные с тяжелыми формами гепатитов к службе в армии не допускаются. Однако если болезнь не нарушает функции важных органов, то призывник считается годным.

ВИЧ

Если болезнь протекает бессимптомно, то призывник будет считаться ограничено пригодным, в противном случае до службы его не допустят.

Новообразование и их последствия

Онкология и неизлечимые диагнозы делает военнообязанного непригодным к воинской службе, однако возможность вступления в ВСУ людей с онкодиагнозами в прошлом, состояниями ремиссии и медленно прогрессирующими болезнями определяется по итогам медкомиссии.

Пациенты с доброкачественными новообразованиями не допускаются к службе если болезнь значительно нарушает функции организма, в противном случае все решается в индивидуальном порядке.

Болезни крови

Военнообязанные с быстро прогрессирующими со значительными нарушениями функций заболеваниями крови считаются непригодными к военной службе со снятием с учета.

В противном случае человек считается ограниченно пригодным, если не проходит лечение.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

В этом случае все зависит от тяжести болезни, а степень пригодности определяется в индивидуальном порядке.

Расстройства психики и поведения

Военнообязанные с резко выраженными проявлениями психических расстройств не подлежат мобилизации

Лица, имеющие диагнозы шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами и глубокая умственная отсталость службы в ВСУ непригодны.

Болезни нервной системы

Военнообязанные с менингитами, энцефалитами, миелитами, энцефаломиелитами, внутричерепными, внутрипозвоночными абсцессами, системными атрофиями, дегенеративными болезнями, церебральным параличом, паралитическими синдромами, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, дистониями (кроме вегетососудистой), гидроцефалией и токсической энцефалопатией в острой фазе и с быстрым прогрессом не подлежат мобилизации.

Также не дают права служить в ВСУ эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, нарушения сна при частых приступах. Если же приступы случаются редко, то человек считается ограниченно пригодным.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Люди с близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизмом любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр считаются непригодными к службе.

Также не возьмут в ВСУ резко выраженным прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах, отслоением и разрывом сетчатки на обоих глазах, глаукомой обоих глаз, стойком параличе двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Болезни уха

Полная глухота на одно или два уха освобождают от службы в армии. Также не возьмут военнообязанного со стойкими значительно выраженными вестибулярно-гетативными расстройствами, сопровождаемыми симптомами меньеровского заболевания.

Болезни системы кровообращения

Ряд болезней освобождает от мобилизации в военное время. Среди них сердечная недостаточность II-Б-III стадии, гипертоническая болезнь III стадии, ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии, инфаркт головного мозга, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз и ряд других.

Геморрой

Эта болезнь не освобождает от призыва, но делает человека ограниченно пригодным в военное время.

Болезни органов дыхания

Лиди с хроническим бронхитом, эмфиземой, хронической обструктивной болезнью легких, бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатическим фиброзирующим альвеолитом попасть в ряды ВСУ не могут.

Болезни органов пищеварения

Эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, аппендикс, болезнь Крона, язвенный колит, непроходимость кишечника, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, спаечная болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки лишают человека возможности проходить службу в ВСУ в случае, если они вызывают значительные проблемы в работе организма.

Людей с тяжелыми формами алкогольной болезни печени, токсического поражения печени, печеночной недостаточности, хронических гепатитов, фиброзов и циррозов, холецистита, холангита, панкреатита тоже в армию не берут.

Болезни кожи

Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит освобождают человека от службы в армии.

Болезни костей

Люди, у которых обнаружили тяжелые формы артиритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии, полиартериит, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, тяжелые формы приобретенных деформационных дефектов пальцев кисти, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, освобождаются от службы в ВСУ.

Также в ряды украинской армии не принимают с тяжелыми формами болезней позвоночника (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии), равно как и с ампутированными конечностями.

Болезни мочеполовой системы

Тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефыр, вторую болезнь, сморщенную, малую почку, приобретенную кисту почки, цистит, болезни мочевого пузыря не позволяют человеку служить в армии. Хотя в этой категории болезней намного больше, однако во всех случаях смотрят на тяжесть болезни.

Врожденные аномалии, недостаточное физическое развитие и травмы

Врожденные пороки и аномалии позволяют не служить в ВСУ в военное время, если они сильно выражены и мешают нормальной жизнедеятельности человека.

Как сообщалось ранее, при прохождении медкомиссии перед мобилизацией человек проходит семь врачей и дополнительных специалистов при потребности.