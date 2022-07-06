Обмеження для чоловіків на поїздки країною: Залужний поставив крапку

Генерал черговий раз закликав українців стати на захист держави

Напередодні українців сколихнула новина, що чоловікам для поїздок по Україні знадобиться спеціальний дозвіл від військового комісаріату, однак через величезну кількість маніпуляцій та шквал негативу у суспільстві Генштаб вирішив скасувати своє рішення.

Про це у середу, 6 липня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у власному Telegram-каналі.

"Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", — зазначив Залужний.

За словами генерала, запровадження надання дозволу військовозобов'язаним українцям на виїзд за межі проживання стосувалося виключно роботи центрів комплектування й не мало на меті перешкоджати обмеженням прав і свобод громадян України, однак його у суспільстві сприйняли зовсім інакше. На думку Залужного, різного роду маніпуляції в мережах стали підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави.

Саме через це так звані "довідки" для поїздок чоловіків по Україні на цей час скасували, а документ, довкола якого точилося так багато дискусій, відправили на доопрацювання. У ньому хочуть прописати новий підхід до ефективних мобілізаційних механізмів.

"Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави", — резюмував генерал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Володимир Зеленський доручив Генштабу ЗСУ скасувати порядок щодо видачі дозволів на пересування військовозобов'язаних українців усередині країни. Голові державі не сподобалося, що рішення про введення цих довідок приймалося без нього.