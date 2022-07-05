Українським чоловікам обмежили свободу пересування всередині країни: що відомо

Дозвіл можна буде отримати на строк від місяця до року

Представники Генерального штабу ЗСУ підтвердили інсайдерську інформацію щодо обмеження свободи пересування Україною військовозобов’язаним чоловікам. Тепер, щоб виїхати за межі населеного пункту, визначеного як місце проживання, українцям потрібно отримати спецдозвіл у місцевому військкоматі.

Таку інформацію подали у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Раніше ж скрін офіційного документа був опублікований "слугою народу" Олександром Федієнком у його особистому Telegram-каналі.

Офіційне військове командування посилається на Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу", який був прийнятий ще 1992 року. Одна з його норм начебто і встановлює заборону залишати місце проживання без певного документа, що дає змогу подібне. Заборона має поширюватися на військовозобов’язаних, призовників, а також людей із переліку резервістів.

Початковий скрін документа

Особливий інтерес документа, що з’явився в мережі, викликає приваблює його останній абзац, в якому підкреслюється необхідність розробки процесу отримання дозволу для людей, які виїжджають за кордон. Однак у пості Генштабу уточнення немає, є лише формулювання "адміністративних кордонів".

У Генштабі заявили, що порядок видачі подібних дозволів вже розроблено і відбуватиметься у місцевих військкоматах.

"Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії суб’єкта. Розглядається додаткове унормування питання перетину осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв’язку зі службовою чи особистою необхідністю", — зазначили в установі.

У пресслужбі Запорізької ОВА раніше розміщували фото документів, які мають бути отримані в контексті цієї заборони.

Також визначалися і категорії людей, яким потрібно і не потрібно звертатися за таким дозволом.

Таке рішення вищого військового керівництва не надто припало до смаку більшості українців. Багато хто вимагає більш детального пояснення, кажучи, що нинішні дані написані надто "бюрократичною мовою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з якими хворобами людей навряд чи мобілізують до армії навіть під час дії воєнного стану.