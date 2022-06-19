Мобілізація в Україні: з якими хворобами не беруть до армії у воєнний час

В Україні є великий список хвороб, з якими до лав ЗСУ не беруть

В Україні після запровадження воєнного стану було оголошено загальну мобілізацію, після якої багато українців почали отримувати повістки у військкомати. Частина військовозобов’язаних, які за станом здоров’я звільнялися від призову у мирний час, нині вважають обмежено придатними до несення служби.

Як повідомляє DEV, лікарі, які проводять медкомісію у військкоматі, мають величезний список хвороб, які дозволяють судити про те, наскільки придатною є людина до служби.

Інфекційні хвороби органів травлення та шкіри

Кишкові хвороби, інфекції ЦНС, бактеріальні зоонози, педикульоз, гельмінтоз та інші у мирний час звільняли від служби, але у воєнний час роблять людину обмежено придатною.

Туберкульоз

Люди з туберкульозом до армії можуть потрапити лише тоді, коли хвороба вилікована. І навіть у такому разі, придатність буде лише обмеженою.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Військовозобов’язані з сифілісом у воєнний час вважаються обмежено придатними до служби, але можливість вступу до лав ЗСУ визначається медкомісією в індивідуальному порядку.

Що стосується гонококових, трихомонад та інших інфекцій, то з ними призовники отримують відстрочку до лікування.

Гепатити

Військовозобов’язані з важкими формами гепатитів до служби в армії не допускаються. Однак, якщо хвороба не порушує функції важливих органів, то призовник вважається придатним.

ВІЛ

Якщо хвороба протікає безсимптомно, то призовник вважатиметься обмежено придатним, інакше до служби його не допустять.

Новоутворення та їх наслідки

Онкологія та невиліковні діагнози робить військовозобов’язаного непридатним до військової служби, проте можливість вступу до ЗСУ людей з онкодіагнозами у минулому, станами ремісії та повільно прогресуючими хворобами визначається за підсумками медкомісії.

Пацієнти з доброякісними новоутвореннями не допускаються до служби, якщо хвороба значно порушує функції організму, інакше все вирішується в індивідуальному порядку.

Хвороби крові

Військовозобов’язані зі швидко прогресуючими зі значними порушеннями функцій захворюваннями крові вважаються непридатними до військової служби зі зняттям з обліку.

В іншому випадку людина вважається обмежено придатною, якщо не проходить лікування.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

І тут все залежить від тяжкості хвороби, а ступінь придатності визначається індивідуальному порядку.

Розлади психіки та поведінки

Військовозобов’язані з різко вираженими проявами психічних розладів не підлягають мобілізації

Особи, що мають діагнози шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються, і глибока розумова відсталість служби у ЗСУ непридатні.

Хвороби нервової системи

Військовозобов’язані з менінгітами, енцефалітами, мієлітами, енцефаломієлітами, внутрішньочерепними, внутрішньохребцевими абсцесами, системними атрофіями, дегенеративними хворобами, церебральним паралічем, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом не підлягають мобілізації.

Також не дають права служити у ЗСУ епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, порушення сну при частих нападах. Якщо ж напади трапляються рідко, людина вважається обмежено придатним.

Хвороби ока та придаткового апарату

Люди з короткозорістю чи далекозорістю будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр вважаються непридатними до служби.

Також не візьмуть у ЗСУ різко вираженим прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах, відшаруванням та розривом сітківки на обох очах, глаукомою обох очей, стійким паралічі рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Хвороби вуха

Повна глухота на одне або два вуха звільняють від служби в армії. Також не візьмуть військовозобов’язаного із стійкими значно вираженими вестибулярно-гетативними розладами, що супроводжуються симптомами мен’єрівського захворювання.

Хвороби системи кровообігу

Низка хвороб звільняє від мобілізації у воєнний час. Серед них серцева недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії, гіпертонічна хвороба ІІІ стадії, ішемічна хвороба серця з серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії, інфаркт головного мозку, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз та ряд інших.

Геморой

Ця хвороба не звільняє від призову, але робить людину обмежено придатною у воєнний час.

Хвороби органів дихання

Ліді з хронічним бронхітом, емфіземою, хронічною обструктивною хворобою легень, бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом потрапити до лав ЗСУ не можуть.

Хвороби органів травлення

Езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, апендикс, хвороба Крона, виразковий коліт, непрохідність кишківника, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненої кишки. у випадку, якщо вони викликають значні проблеми в роботі організму.

Людей з тяжкими формами алкогольної хвороби печінки, токсичного ураження печінки, печінкової недостатності, хронічних гепатитів, фіброзів та цирозів, холециститу, холангіту, панкреатиту теж до армії не беруть.

Хвороби шкіри

Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит звільняють людину від служби в армії.

Хвороби кісток

Люди, у яких виявили важкі форми артиритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії, поліартеріїт дифузний еозинофільний фасцит, важкі форми набутих деформаційних дефектів пальців кисті, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що звільняються від служби у ЗСУ.

Також до лав української армії не приймають з важкими формами хвороб хребта (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії), так само як і з ампутованими кінцівками.

Хвороби сечостатевої системи

Тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир, другу хворобу, зморщену, в армії. Хоча в цій категорії хвороб набагато більше, проте завжди дивляться на тяжкість хвороби.

Вроджені аномалії, недостатній фізичний розвиток та травми

Вроджені вади та аномалії дозволяють не служити у ЗСУ у воєнний час, якщо вони сильно виражені та заважають нормальній життєдіяльності людини.

Як повідомлялося раніше, при проходженні медкомісії перед мобілізацією людина проходить сім лікарів та додаткових фахівців за потреби.