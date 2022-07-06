Обмеження для чоловіків на поїздки країною: Зеленський ухвалив рішення - ЗМІ

Гарант наказав Генштабу допрацювати виданий раніше дозвіл

Президент Володимир Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних сил України скасувати порядок щодо видачі дозволів на пересування військовозобов'язаних українців усередині країни.

Про це у середу, 6 липня, повідомив "24 канал", посилаючись на власні джерела. Як стало відомо журналістам видання український лідер під час засідання з військовими заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо дозволів для українців призовного віку покидати межі місць проживання в країні, звернув увагу на одну деталь. На його думку, суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міністерство оборони, а обмеження конституційних прав громадян України під час дії воєнного стану може виключно уряд.

Крім того, зазначається, що президент звернувся до Генштабу із дорученням скасувати прийнятий раніше порядок виїзду з країни та заявив про необхідність допрацювати його, враховуючи необхідність збереження обороноздатності країни під час війни.

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Варто також додати, що раніше обмеження пересування військовозобов'язаних українців прокоментував новий омбудсмен Дмитро Лубинець. За його словами, відповідне рішення порушує принцип правової визначеності та містить в собі низку корупційних ризиків.

"Недотримання цього принципу може містити реальну загрозу дотриманню конституційних прав та свобод громадян України, "зокрема на свободу переміщення та на працю", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в рамках мобілізаційних заходів в країні дозвіл на перетин кордону можуть отримати ще кілька категорій чоловіків.

Також нагадаємо, через які хвороби військовозобов'язаних українців не візьмуть на службу до армії під час дії воєнного стану.