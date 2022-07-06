Притула ответил, куда пойдут деньги, собранные на Байрактары: "Это решаю не я"

Фонд шоумена и волонтера находится на постоянной связи с военными и не действует без согласования с их потребностями

Волонтер и шоумен Сергей Притула, который собрал средства на четыре турецких беспилотника Байрактар и в итоге получил их от производителя в подарок, рассказал о судьбе денег, которые перевели ему украинцы. А это 600 миллионов гривен, которые в виде донатов поступили в его фонд за три дня.

Об этом Притула рассказал в интервью Youtube-каналу LB live, принадлежащему изданию "ЛБ". По словам волонтера, созданный им фонд не действует полностью самостоятельно, а получает задачи Министерства обороны. Следствием тесного общения с ведомством стала инициатива "Народный Байрактар", которую фонд организовал совместно с блогером Игорем Лаченковым.

Волонтер также ответил на упрек в том, что его фонд не купил еще 4 турецких беспилотника, на которые скинулись украинцы. Он заявил, что "не руководствуется эмоциями", а рационально учитывает запросы Минобороны, Генштаба и т.д. Притула вспомнил встречу с министром Алексеем Резниковым, во время которой он предложил купить дополнительный Байрактар. На что тот ответил, что ведомство законтрактовало достаточный максимум.

Насчет трех подаренных турецкой стороной БПЛА, Притула рассказал, что они уже готовятся к отправке. Их специально маркируют как "Народные Байрактары".

О сэкономленных в результате 600 миллионах гривен Притула сказал, что вопрос, куда они будут направлены, сейчас открыт. "Я не являюсь тем человеком, который будет единолично решать, как распорядиться такой колоссальной суммой денег. И точно не гражданские будут мне нарезать задачи, как этими деньгами распорядиться, несмотря на то, что они дали эти деньги. Есть военные, которые нас защищают, и конкретно они должны сказать, что им больше всего необходимо", — подчеркнул он. Волонтер уточнил, что речь идет не просто о неотложных потребностях армии, а о вещах, которые проблемно раздобыть в контексте закупок Минобороны. В качестве примера он назвал закупки подержанного транспорта, который лучше и быстрее доставать через волонтеров.

По словам Притулы, оборонное ведомство уже предложило несколько вариантов использования сэкономленных средств. Один из них предусматривает объединение усилий трех самых крупных волонтерских фондов в работе над совместным проектом. Что именно это за варианты он не рассказал, но поделился, что получает немало просьб, связанных с этими средствами. В частности, люди из самых горячих регионов просят приобрести для них противовоздушную или противоракетную оборону. Эти запросы он назвал самыми болезненными, поскольку даже при наличии желания и денег закупить такие средства непросто даже через официальные структуры типа Минобороны или Укрспецэкспорта. В частности из-за того, что подобных установок в мире не так много, и владеющие ими страны не спешат передавать их, поскольку это может ударить по их обороноспособности.

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Напомним, первыми собрали на Байрактар для ВСУ жители Литвы по инициативе журналиста Андрюса Тапинаса. Компания-производитель беспилотников также подарила им машину. Высвободившиеся средства литовцы потратили на дополнительные боеприпасы. Сейчас похожая инициатива продолжается в Польше. Она проходит под лозунгом "Кто хочет инвестировать в поражение путина".