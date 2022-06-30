Поляки инвестируют в разгром путина: за сутки удалось собрать немалую сумму на "Байрактар" для ВСУ

Перед этим на турецкие беспилотники собирали в Украине и Литве

В Польше, где решили собирать средства на ударные беспилотники "Байрактар" для украинских военных, за два дня собрали первый миллион злотых.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил инициатор сбора, журналист Славомир Сераковский.

По его информации, собранная сумма на 30 июня составляет 1 миллион 78 тысяч злотых. Поляки за 30 дней планируют собрать 22,5 миллиона злотых.

Поляки собрали первый миллион на "Байрактар" для ВСУ

"К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение путина?" – написал Сераковский в ночь на 30 июня.

Следует отметить, что в Польше акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Напомним, перед этим деньги на "Байрактар" для ВСУ собирал литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас. Нужную сумму в 5 миллионов евро небезразличные жители страны собрали всего за три дня. После этого Литва пообещала еще и дополнительные боеприпасы к беспилотнику, переданному украинским военным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский народ с подачи волонтера Сергея Притулы и его товарища Игоря Лаченкова за шесть дней собрали 600 миллионов гривен на покупку "Байрактаров" для Вооруженных сил Украины. Интересен тот факт, что организаторы сбора средств для наших военных планировали собрать лишь 500 миллионов, но наш непобедимый народ перевыполнил план и задонатил на 100 миллионов больше. Однако и на этом приятные новости не закончились, ведь компания Baykar, производящая ударные беспилотники "Bayraktar TB-2", заявила, что не будет принимать собранные украинцами на покупку БПЛА деньги, а передаст их бесплатно. Представителей компании тронула солидарность украинцев.