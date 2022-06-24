По силам невозможное: украинцы собрали 600 млн на покупку "Байрактаров" для ВСУ

В Украине люди за три дня собрали средства на закупку важного оружия

Украинцы за три дня собрали средства на четыре беспилотника "Bayraktar TB-2" на нужды Вооруженных сил нашей страны.

Сбором средств занимались телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым и им за три дня удалось собрать 600 миллионов гривен.

Отмечается, что этих средств им хватит на четыре БПЛА, хотя собирали только на три.

"Спасибо каждому человеку, каждому бизнесу, которые приобщились к этому историческому собранию. Вы доказали, что украинцам по силам невозможное. Вы доказали, что каждая гривна имеет вес", — говорится в сообщении фонда Притулы.

В свою очередь ведущий записал видеообращение к украинцам и отметил, что проект по сбору средств был не только о "Байрактарах", но также имел цель показать самим украинцам их крутость. Также он отметил, что достичь цели помогло то, что жители нашей страны были едины как никогда ранее.

"В скором времени, смотря видео работы Байрактаров, вы сможете смело сказать: "Я тоже приложился к тому, чтобы врага стало меньше", — отметил Притула.

Как сообщалось ранее, литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал на своем YouTube-канале сбор средств на "Байрактар" для ВСУ. Нужную сумму в 5 миллионов евро неравнодушные жители страны собрали всего за три дня.

Турция в ответ решила подарить Литве этот БПЛА, а собранные деньги призвала потратить на гуманитарную помощь Украине. Позже Тапинас указал, что 1,5 миллиона евро из собранных средств будут перечислены на нужды Минобороны Литвы для закупки дополнительных боеприпасов к беспилотнику, а остальные средства будут направлены на другую помощь Украине.