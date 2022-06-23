Украинцы за сутки собрали на Байрактары баснословную сумму: Притула рассказал, сколько еще нужно

Денежные средства собирают, чтобы помочь защитникам, которые воюют с оккупантами в составе Воздушных сил Украины

Популярный украинский телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула с участием блоггера Игоря Лаченкова (Лачена) накануне объявил сбор денег, чтобы приобрести для украинских защитников три "байрактора". Казалось, что амбициозная цель сбора в 500 миллионов гривен в течение недели может быть недостижимой, однако всего лишь за сутки ребятам удалось собрать сумму, которой хватит на два аппарата.

Об этом в четверг, 23 июня, на своей странице в соцсети сообщил непосредственный организатор сбора Сергей Притула. По его словам, только с 9 утра 22 июня украинцы, принявшие участие в проекте "Народный Байрактар", собрали 296 миллионов гривен (!). А учитывая средства, выделенные фондом, учредителем которого является ведущий, общая сумма составила 366 миллионов гривен (!). А это значит, что к закрытию сбора и закупке трех "байракторов" остается собрать всего 134 миллиона гривен.

"Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и имеем суммарно 366 миллионов гривен! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два "байрактара"! Два в сутки! Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю! ", – говорится в тексте публикации организатора Притулы.

Напомним, что накануне, Притула и Лаченков объявили, что намерены собрать 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов) в течение одной недели, чтобы приобрести три турецких ударных оперативно-тактических беспилотника "байрактар" для помощи ВВС Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы собирают средства для бойца терробороны и работнику одного из украинских интернет-изданий, которому крайне необходим снайперский прицел к винтовке.

Также напомним, как литовский журналист только через три дня собрал необходимую сумму для приобретения байракторов украинским защитникам.