Притула відповів, куди підуть гроші, зібрані на Байрактари: "Це вирішую не я"

Фонд шоумена і волонтера перебуває на постійному зв’язку з військовими і не діє без погодження із їхніми потребами

Волонтер і шоумен Сергій Притула, який зібрав кошти на чотири турецьких безпілотника Байрактар і зрештою отримав їх від виробника у подарунок, розповів про долю грошей, які переказали йому українці. А це 600 мільйонів гривень, які донатами надійшли до його фонду за три дні.

Про це Притула розповів в інтерв’ю Youtube-каналу LB live, який належить виданню "ЛБ". За словами волонтера, створений ним фонд не діє повністю самостійно, а отримує задачі від Міністерства оборони. Наслідком тісного спілкування із відомством і стала ініціатива "Народний Байрактар", яку фонд організував спільно із блогером Ігорем Лаченковим.

Волонтер також відповів на закид щодо того, що його фонд не купив ще 4 турецьких безпілотника, на які скинулись українці. Він заявив, що "не керується емоціями", а раціонально враховує запити Міноборони, Генштабу, тощо. Притула пригадав зустріч із міністром Олексієм Резніковим, під час якої запропонував купити додатковий Байрактар. На що той відповів, що відомство законтрактувало достатній максимум.

Щодо трьох подарованих турецькою стороною БПЛА, Притула розповів, що вони уже готуються до відправки. Їх спеціально маркують як "Народні Байрактари".

Про заощаджені в результаті 600 мільйонів гривень Притула сказав, що питання, куди вони будуть скеровані, нарази відкрите. "Я не є тою людиною, яка буде одноосібно вирішувати, як розпорядитися такою колосальною сумою грошей. І точно не цивільні будуть мені нарізати задачі, як цими грошима розпорядитися, попри те, що вони дали ці гроші. Є військові, які нас захищають, і конкретно вони мають сказати, що їм є найнеобхіднішим", — наголосив він. Волонтер уточнив, що йдеться не просто про нагальні потреби армії, а про речі, які проблемно роздобути в контексті закупівель Міноборони. Як приклад, він назвав закупівлі вживаного транспорту, який краще і швидше діставати через волонтерів.

За словами Притули, оборонне відомство уже запропонувало кілька варіантів використання зекономлених коштів. Один із них передбачає об’єднання зусиль трьох найбільших волонтерських фондів у роботі над спільним проектом. Що саме це за варіанти він не розповів, але поділився, що отримує чимало прохань пов’язаних із цими коштами. Зокрема люди з найбільш гарячих регіонів просять придбати для них протиповітряну чи протиракетну оборону. Ці запити він назвав найбільш болючими, оскільки навіть за наявності бажання і коштів закупити такі засоби непросто навіть через офіційні структури на кшталт Міноборони чи Укрспецекспорту. Зокрема через те, що подібних установок у світі не так багато, і країни, які ними володіють, не поспішають передавати їх, бо це може вдарити по їхній обороноздатності.

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Нагадаємо, першими зібрали на Байрактар для ЗСУ мешканці Литви з ініціативи журналіста Андрюса Тапінаса. Компанія-виробник безпілотників також подарувала їм машину. Кошти, що вивільнились, литовці витратили на додаткові боєприпаси. Зараз схожа ініціатива триває у Польщі. Вона проходить під гаслом "Хто хоче інвестувати в поразку путіна".