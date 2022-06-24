Під силу неможливе: українці зібрали 600 млн на купівлю "Байрактарів" для ЗСУ

В Україні люди за три дні зібрали кошти на закупівлю важливої зброї

Українці за три дні зібрали кошти на чотири безпілотники "Bayraktar TB-2" на потреби Збройних сил нашої країни.

Збором коштів займалися телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим, їм за три дні вдалося зібрати 600 мільйонів гривень.

Зазначається, що цих коштів їм вистачить на чотири БПЛА, хоч збирали лише на три.

"Дякую кожній людині, кожному бізнесу, які долучилися до цих історичних зборів. Ви довели, що українцям під силу неможливе. Ви довели, що кожна гривня має вагу", — йдеться у повідомленні фонду Притули.

Своєю чергою ведучий записав відеозвернення до українців і зазначив, що проєкт зі збору коштів був не лише про "Байрактари", але також мав на меті показати самим українцям їхню крутість. Також він зазначив, що досягти мети допомогло те, що мешканці нашої країни були єдиними як ніколи раніше.

"Незабаром, дивлячись відео роботи Байрактарів, ви зможете сміливо сказати: "Я теж доклався до того, щоб ворога стало менше", — зазначив Притула.

Як повідомлялося раніше, литовський телеведучий та журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав на своєму YouTube-каналі збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ. Потрібну суму в 5 мільйонів євро небайдужі жителі країни зібрали лише за три дні.

Туреччина у відповідь вирішила подарувати Литві цей БПЛА, а зібрані гроші закликала витратити на гуманітарну допомогу Україні. Пізніше Тапінас зазначив, що 1,5 мільйона євро із зібраних коштів буде перераховано на потреби Міноборони Литви для закупівлі додаткових боєприпасів до безпілотника, а решта коштів буде спрямована на іншу допомогу Україні.