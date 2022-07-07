Еще один "нож в спину": Токаев сделал неприятное для путина заявление

Токаев считает поставки нефти в Европу в обход рф одной из главных задач Республики

Казахстан заявил о желании диверсифицировать поставки нефти в обход россии через Транскаспийский маршрут.

Об этом на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Республики сказал президент Касим-Жомарт Токаев. Как отмечают на официальном сайте главы государства, главной задачей в настоящее время является проработка оптимального варианта реализации Транскаспийского маршрута, а также увеличение мощности двух нефтепроводов.

По словам Токаева, диверсифицировать поставки нефтепродуктов из Казахстана в Европу в обход российской федерации планируется через Транскаспийский маршрут. Также он добавил, что соответствующая инициатива предопределена решением российского суда на 30 суток остановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, ведь это полностью блокирует доступ казахстанской нефти на европейский рынок через рф.

Напомним, что споры по экспорту нефти между Казахстаном и рф появились после участия президента Касим-Жомарта Токаева в петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где присутствовал и российский лидер владимир путин. Именно тогда Токаев выступил с заявлением о том, что его страна не будет признавать независимость временно оккупированных россией украинских территорий и назвал "днр" и "лнр" квазигосударственными образованиями.

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Уже на следующий день после встречи лидеров на ПМЭФ в российских медиа начала распространяться информация, что экспорт казахстанской нефти через порт в Новороссийск может на время быть приостановлен, ведь в его акватории якобы были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Казахстан имеет целью занять место российской федерации в Европе. В частности, президента Республики Касим-Жомарт Токаев предложил свою помощь в замещении поставок российской нефти в европейские страны.