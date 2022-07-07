Ще один "ніж у спину": Токаєв зробив неприємну для путіна заяву

Токаєв вважає постачання нафти до Європи в обхід росії одним з найголовніших завдань Республіки

Казахстан заявив про бажання диверсифікувати постачання нафти в обхід росії через Транскаспійський маршрут.

Про це під час наради щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу Республіки сказав президент Касим-Жомарт Токаєв. Як зазначають на офіційному сайті глави держави, головним завданням наразі є опрацювання оптимального варіанту реалізації Транскаспійського маршруту, а також збільшення потужності двох нафтопроводів.

За словами Токаєва, диверсифікувати постачання нафтопродуктів з Казахстану до Європи в обхід російської федерації планується через Транскаспійський маршрут. Також він додав, що відповідна ініціатива зумовлена рішенням російського суду на 30 діб зупинити роботу морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму, адже це повністю блокує доступ казахстанської нафти на європейський ринок через рф.

Нагадаємо, що суперечки щодо експорту нафти між Казахстаном і рф з'явилися після участі президента Касим-Жомарта Токаєва у петербурзьку міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), де був присутній і російський лідер володимир путін. Саме тоді Токаєв виступив із заявою про те, що його країна не визнаватиме незалежність тимчасово окупованих росією українських територій і назвав "днр" та "лнр" квазідержавними утвореннями.

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Вже на наступний день після зустрічі лідерів на ПМЕФ у російських медіа почала ширитися інформація, що експорт казахстанської нафти через порт у Новоросійську може на деякий час бути призупиненим, адже в його акваторії начебто було виявлено снаряди часів Другої світової війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Казахстан має на меті зайняти місце російської федерації в Європі. Зокрема президента Республіки Касим-Жомарт Токаєв запропонував свою допомогу у заміщенні постачання російської нафти у європейські країни.