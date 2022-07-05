Новий ляпас від Токаєва путіну: Казахстан хоче зайняти місце росії в Європі

Країна є крупним експортером нафти і хоче допомогти стабілізувати ціни на цей ресурс

Затвердження шостого пакету європейських санкцій проти росії із нафтовим ембарго було нелегким процесом, адже Європа по-справжньому залежить від поставки російських енергоносіїв. Тож зрештою у санкціях довелось зробити ряд винятків. І це все одно призвело до стрибка цін на нафту та газ. Але тепер свою допомогу у заміщенні російської нафти запропонував Казахстан – 13-та країна світу за обсягами видобутку цього ресурсу.

Як повідомляє канцелярія казахстанського президента, про це Касим-Жомарт Токаєв сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Він запевнив, що Нур-Султан прагне і надалі розвивати стійкі зв’язки з Європою – найбільшим торговим партнером держави.

Токаєв розділив із Мішелем занепокоєність через загрози енергетичній безпеці у світі. І додав, що Казахстан готовий використовувати свій потенціал, щоби допомогти боротись із нестабільними цінами на нафту та газ. Фактично це може означати вихід на ринок більшої кількості казахстанського ресурсу, щоби задовольнити попит і збити ціну.

Окрім того, Токаєв і Мішель обговорили співпрацю у розвитку транспортних коридорів в обхід росії, зокрема розбудову Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Лідер Казахстану також запропонував використовувати свою країну як "буферний ринок" між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю, що теж є частковим заміщенням росії у логістичних ланцюгах.

Нагадаємо, останнім часом Касим-Жомарт Токаєв посилає кремлю чіткі сигнали того, що не буде його союзником. Зокрема він просто в очі путіну заявив, що Казахстан не визнає незалежність "ЛНР" та "ДНР". Окрім того, він запевнив, що Нур-Султан не порушуватиме антиросійських санкцій.