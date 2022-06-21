"Поворотний пункт": політолог пояснив, чому президент Казахстану принизив путіна

Заява президента Казахстану вторила позиції Китаю

Президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв не тільки образив російського диктатора володимира путіна своїми заявами про невизнання т.зв. "ЛДНР", але і показав, що не збирається миритися з його імперськими амбіціями.

Про це в ефірі телеканалу "Freeдом" розповів політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який нагадав, що Казахстан має окрім росії ще одного потужного сусіда.

За словами Піонтковського, у своїй жорсткій заяві Токаєв кілька разів зривався на позицію Китаю.

"Я думаю, що цей виступ – спільна акція Китаю та Казахстану, і він говорив від імені цих двох країн, висловлюючи неприйняття військової авантюри путіна та його імперської позиції", — сказав він.

За словами політолога, президент Казахстану став першим лідером СНД, який відверто озвучив російському диктатору своє "ні" щодо амбіцій путіна, так і щодо його вторгнення до України.

"Це поворотний пункт", — додав Піонтковський.

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Варто зазначити, що відразу після заяви Токаєва росія заблокувала відвантаження казахстанської нафти через відвантажувальні пристрої в порту Новоросійська. Офіційною причиною було названо виявлення в акваторії кілька десятків мін часів Другої світової війни.