У росії обурені образливими, на їх думку, заявами Токаєва під час форуму ПМЕФ

Після низки неприємних для кривавого російського лідера заяв, які під час чергового економічного форуму у Санкт-Петербурзі (ПМЕФ) зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаев, путін прийняв рішення призупинити експорт нафти з республіки. Проте, на цьому розлючений і ображений російський диктатор вирішив не зупинятися та вже роздав своїм поплічникам накази "готувати подарунки Токаєву".

Про це у понеділок, 20 червня, повідомив історик та політолог Валерій Соловей, відомий у мережі своїми нібито інсайдами з кремля. Він відмітив, що після виступу Токаєва на ПМЕФ, усі вихідні президент рф володимир путін провів з ім'ям президента Казахстану на вустах. Він обговорював із співрозмовниками образливі для нього заяви, зроблені Токаєвим і намагався зрозуміти, чим він заслужив "такі приниження" від гостя.

"Основний докір путін посилав саме у бік "східного походження" президента Казахстану, де на думку самого лідера рф гість має шанувати традиції та не допускати висловлювань, які принижують господаря", — написав Соловей.

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За його словами, все могло б закінчитися порожніми розмовами, проте міцну образу путіна одразу "підхопили" його поплічники та підлили масла у вогонь, підтримавши тему помсти. Після чого президент росії дав розпорядження секретареві ради безпеки рф миколі патрушеву готувати "подарунки" Токаєву.

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"Поки нічого серйозного і конкретного не сформульовано, але розпорядження в найближчому майбутньому точно стосуватиметься північних територій Казахстану, саме так було зрозуміло основний напрямок. Плюс варто бути пильними громадянам Казахстану, які знаходяться на території росії, а також бізнесу з казахськими інвестиціями, чітких розпоряджень ще немає, але пропозиції від компетентних товаришів з оточення президента надходять", — пояснив політолог.

Варто додати, що у Казахстані вже встигли відреагувати на рішення росії призупинити експорт нафти із республіки. Зокрема, влада країни заблокувала на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, яке транзитом доставлялося до російської федерації. Причину такого кроку аргументували ти, що дотримуються антиросійських санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент володимир путін виступав на ПМЕФ, обіцяючи росіянам "світле майбутнє" та навіть прокоментував чутки про свою смерть.