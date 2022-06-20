путин взбешен: политолог сообщил, что кремль бурлит из-за Токаева

В россии возмущены оскорбительными, по их мнению, заявлениями Токаева во время форума ПМЭФ

После ряда неприятных для кровавого российского лидера заявлений, которые на очередном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) сделал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, путин принял решение приостановить экспорт нефти из республики. Однако на этом взбешенный и оскорбленный российский диктатор решил не останавливаться и уже раздал своим приспешникам приказы "готовить подарки Токаеву".

Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил историк и политолог Валерий Соловей, известный в сети своими якобы инсайдами из кремля. Он отметил, что после выступления Токаева на ПМЭФ, все выходные президент россии владимир путин провел с именем президента Казахстана на устах. Он обсуждал с собеседниками оскорбительные для него заявления, сделанные Токаевым и пытался понять, чем он заслужил "такие унижения" от гостя.

"Основной упрек пути посылал именно в сторону "восточного происхождения" президента Казахстана, где по мнению самого лидера россии гость должен уважать традиции и не допускать высказываний, унижающих хозяина", — написал Соловей.

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По его словам, все могло бы закончиться пустыми разговорами, однако крепкое оскорбление путина сразу "подхватили" его приспешники и подлили масла в огонь, поддержав тему мести. После чего президент рф дал распоряжение секретарю совета безопасности россии николаю патрушеву готовить "подарки" Токаеву.

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"Пока ничего серьезного и конкретного не сформулировано, но распоряжение в ближайшем будущем будет точно касаться северных территорий Казахстана, именно так было понятно основное направление. Плюс стоит быть бдительными гражданам Казахстана, находящимся на территории россии, а также бизнесу с казахскими инвестициями, четких распоряжений еще нет, но предложения от компетентных товарищей из окружения президента поступают", — пояснил политолог.

Следует добавить, что в Казахстане уже успели отреагировать на решение путина приостановить экспорт нефти из республики. В частности, власти страны заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, которые транзитом доставлялись в российскую федерацию. Причину такого шага аргументировали соблюдающие антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин выступал на ПМЭФ, обещая россиянам "светлое будущее" и даже прокомментировал слухи о своей смерти.