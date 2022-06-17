путин выдал загадочную фразу "о своей смерти" (видео)
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цитату путина о "смерти",которую он сказал в ходе ПМЭФ, уже обсуждают в сети
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) путин комментировал санкции против рф и вольно процитировал одну из известных фраз писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". В сети отреагировали на высказывания, проводя параллели с недавними новостями об ухудшении здоровья российского диктатора.
Как передает "Телеграф", фразу о "смерти" путин сказал в пятницу, 17 июня, на форуме в Санкт-Петербурге. Чтобы увидеть фрагмент видео, доскролльте до конца страницы.
По словам путина, "блицкриг в отношении экономики" россии не получился.
"Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же самое в отношении блицкрига, касающегося россии", — заявил путин.
Тем временем, в Twitter началась волна реакций на сказанное путиным. Многие пользователи связывают цитату не с контекстом санкций, о котором говорил российский президент, а о его делах со здоровьем.
Напомним, появились сообщения о том, что путин мог впасть в кому. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке.
Ранее о тяжелой болезни путина писал британский таблоид The Sun, приводя информацию о возможном онкологическом заболевании российского президента. О недугах путина неоднократно заявлял и Валерий Соловей, историк и политолог. По его словам, речь идет сразу о нескольких заболеваниях неврологического и психического характера.
Все, что известно о здоровье путина и его возможных недугах, в комментарии "Телеграфу" также рассказывала невропатолог Татьяна Майкова.