путин выдал загадочную фразу "о своей смерти" (видео)

цитату путина о "смерти",которую он сказал в ходе ПМЭФ, уже обсуждают в сети

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) путин комментировал санкции против рф и вольно процитировал одну из известных фраз писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". В сети отреагировали на высказывания, проводя параллели с недавними новостями об ухудшении здоровья российского диктатора.

Как передает "Телеграф", фразу о "смерти" путин сказал в пятницу, 17 июня, на форуме в Санкт-Петербурге. Чтобы увидеть фрагмент видео, доскролльте до конца страницы.

По словам путина, "блицкриг в отношении экономики" россии не получился.

"Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же самое в отношении блицкрига, касающегося россии", — заявил путин.

Тем временем, в Twitter началась волна реакций на сказанное путиным. Многие пользователи связывают цитату не с контекстом санкций, о котором говорил российский президент, а о его делах со здоровьем.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, появились сообщения о том, что путин мог впасть в кому. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке.

Ранее о тяжелой болезни путина писал британский таблоид The Sun, приводя информацию о возможном онкологическом заболевании российского президента. О недугах путина неоднократно заявлял и Валерий Соловей, историк и политолог. По его словам, речь идет сразу о нескольких заболеваниях неврологического и психического характера.

Все, что известно о здоровье путина и его возможных недугах, в комментарии "Телеграфу" также рассказывала невропатолог Татьяна Майкова.