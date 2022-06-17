Путін видав загадкову фразу "про свою смерть" (відео)

цитату путіна про "смерть", яку він сказав під час ПМЕФ, вже обговорюють у мережі

У ході Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) путін коментував санкції проти рф і вільно процитував одну з відомих фраз письменника Марка Твена: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені". У мережі відреагували на висловлювання, проводячи паралелі з нещодавніми новинами про погіршення здоров’я російського диктатора.

Як передає "Телеграф", фразу про "смерть" путін сказав у п’ятницю, 17 червня, на форумі у Санкт-Петербурзі. Щоб побачити фрагмент відео, доскрольте до кінця сторінки.

За словами путіна, "бліцкриг щодо економіки" росії не вийшов.

"Як казав Марк Твен: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені". Те саме щодо бліцкригу, що стосується росії", — заявив путін.

Тим часом, у Twitter почалася хвиля реакцій на сказане путіним. Чимало користувачів пов’язують цитату не з контекстом санкцій, про який говорив російський президент, а про його справи зі здоров’ям.

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Нагадаємо, з’явилися повідомлення про те, що путін міг впасти в комусь. Про це повідомляли ЗМІ із посиланням на джерела в українській розвідці.

Раніше про тяжку хворобу путіна писав британський таблоїд The Sun, наводячи інформацію про можливе онкологічне захворювання російського президента. Про недуги путіна неодноразово заявляв і Валерій Соловей, історик і політолог. За його словами, йдеться відразу про кілька захворювань неврологічного та психічного характеру.

Все, що відомо про здоров’я путіна та його можливі недуги, у коментарі "Телеграфу" також розповідала невропатолог Тетяна Майкова.