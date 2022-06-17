путін виступає на ПМЕФ-2022, лає Захід і обіцяє "світле майбутнє": онлайн

Президент росії володимир путін виступає на пленарному засіданні ПМЕФ-2022. Сайт "Телеграф" слідкує за заявами російського диктатора.

Зазначимо, виступ розпочався із запізненням більш ніж на півтори години. Офіційна причина — технічні проблеми та DDOs-атаки на системи ПМЕФ. У соцмережах же стали говорити про те, що путіну стало погано.

На думку путіна, Америка оголосила себе "посланцями Господа на Землі", однак він переконаний, що нічого не буде як раніше.

Також путін "пройшовся" по Євросоюзу і заявив, що той нібито втратив політичний суверенітет. За його словами, нібито відбувається "загострення глибинних проблем" у західних суспільствах, знижується рівень добробуту та "падають" ціннісні орієнтири.

А ось "перед росією відкриваються нові можливості на тлі санкцій", заявив президент рф.

Крім того, господар кремля озвучив "вологі мрії" щодо України: "Всі завдання спецоперації буде вирішено".