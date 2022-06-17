путін озвучив "вологі мрії" щодо України: "Всі завдання будуть вирішені"

Кривавий диктатор несподівано заявив про порятунок мешканців Донбасу від "геноциду"

Диктатор РФ володимир путін у п’ятницю, 17 червня, заявив, що "спецоперація" в Україні була вимушеною і необхідною, оскільки країни Заходу "накачували Україну зброєю та радниками". При цьому російський президент упевнений, що його армія вирішить усі питання в Україні.

Про це він заявив під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, передають ЗМІ.

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"Це рішення (напасти на Україну — ред.) суверенної країни, яка має безумовне право, засноване, до речі, на статуті ООН, відстоювати свою безпеку. Рішення спрямоване на захист наших громадян, мешканців республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво Заходу. Захід не лише прагнув реалізувати сценарій "антиросія", а й вів активне військове освоєння української території", — заявив російський диктатор.

Він додав, що на Донбасі країни НАТО нібито створювали свій плацдарм і хотіли направити його проти росії, тому й не шкодували жодних грошей.

При цьому він заявив, що армія РФ вирішить в Україні всі питання та запорукою цього стане "консолідація російського суспільства". За словами путіна, він діє з глибоким розумінням своєї правоти та історичної справедливості для того, щоб побудувати та зміцнити "суверенну державу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін розповів про проблеми Європи, але промовчав про свої.