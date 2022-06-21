"Поворотный пункт": политолог объяснил, почему президент Казахстана унизил путина

Заявление президента Казахстана вторило позиции Китая

Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев не только оскорбил российского диктатора владимира путина своими заявлениями о непризнании т.н. "лднр", но и показал, что не собирается мириться с его имперскими амбициями.

Об этом в эфире телеканала "Freeдом" рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский, который напомнил, что у Казахстана помимо россии есть еще один мощный сосед.

По словам Пионтковского, в своем жестком заявлении Токаев несколько раз срывался на позицию Китая.

"Я думаю, что это выступление – совместная акция Китая и Казахстана, и он говорил от имени этих двух стран, выражая неприятие военной авантюры путина и его имперской позиции", — сказал он.

По словам политолога, президент Казахстана стал первым лидером СНГ, который откровенно озвучил российскому диктатору свое "нет" относительно амбиций путина, так и относительно его вторжения в Украину.

"Это поворотный пункт", — добавил Пионтковский.

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Стоит отметить, что сразу после заявления Токаева, россия заблокировала отгрузку казахстанской нефти через отгрузочные устройства в порту Новороссийска. Официальной причиной названо обнаружение в акватории несколько десятков мин времен Второй мировой войны.