Новая пощечина от Токаева путину: Казахстан хочет занять место россии в Европе

Страна является крупным экспортером нефти и хочет помочь стабилизировать цены на этот ресурс.

Утверждение шестого пакета европейских санкций против россии с нефтяным эмбарго было нелегким процессом, ведь Европа по-настоящему зависит от поставки российских энергоносителей. Поэтому в санкциях пришлось сделать ряд исключений. И это все равно привело к скачку цен на нефть и газ. Но теперь свою помощь в замещении российской нефти предложил Казахстан – 13-я страна мира по объемам добычи этого ресурса.

Как сообщает канцелярия казахстанского президента, об этом Касым-Жомарт Токаев сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он заверил, что Нур-Султан стремится и дальше развивать устойчивые связи с Европой – крупнейшим торговым партнером государства.

Токаев разделил с Мишелем беспокойство из-за угроз энергетической безопасности в мире. И добавил, что Казахстан готов использовать свой потенциал, чтобы помочь бороться с нестабильными ценами на нефть и газ. Фактически это может означать выход на рынок большего количества казахстанского ресурса, чтобы удовлетворить спрос и сбить цену.

Кроме того, Токаев и Мишель обсудили сотрудничество в развитии транспортных коридоров в обход россии, в частности, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Лидер Казахстана также предложил использовать свою страну в качестве "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером, что тоже является частичным замещением россии в логистических цепях.

Напомним, в последнее время Касым-Жомарт Токаев посылает кремлю четкие сигналы о том, что не будет его союзником. В частности, он прямо в глаза путину заявил, что Казахстан не признает независимость "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, он заверил, что Нур-Султан не будет нарушать антироссийские санкции.