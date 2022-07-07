"Виноват в обстрелах Белгорода!": у путина излили на Джонсона потоки желчи

Российская политическая верхушка делает вид, что радуется отставке главы британского правительства

Теперь уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами русских Белгорода и Курска. Такое абсурдное обвинение полетело из россии в адрес политика, объявившего сегодня о своей отставке.

В этом "обвинил" Джонсона спикер Госдумы вячеслав володин. Он назвал британского чиновника клоуном, а также близким другом и покровителем президента Украины Владимира Зеленского ( второе в целом правда ) и посоветовал, что, несмотря на все усилия, удержаться на посту Джонсону не удалось. "Он один из главных идеологов войны против россии до последнего украинца", — написал володин в телеграмме и призвал лидеров европейских государств "задуматься".

Карманный ястреб путина дмитрий медведев был не таким красноречивым, как в последнее время, и не хамил откровенно. Зато как продвинутый пользователь соцсетей оставил в своем посте смайлик. Отставку Джонсона он назвал "закономерным итогом наглости и бездарной политики".

Представительница российского МИД мария захарова не удержалась и опубликовала два сообщения об отставке Джонсона. И они уже были с ее традиционным откровенным хамством. В первом она заявила о "всем очевидном" глубоком кризисе либеральных режимов – политическом, идеологическом и экономическом, а ситуацию в Британии назвала "полураспадом" и пригрозила Западу обломанными о россию зубами. Кроме того, она призвала главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля заняться "подорванным другом", а не отстранением россии от предстоящего саммита G20.

Спикер Совета федерации валентина матвиенко почему-то связала отставку Джонсона с санкциями против россии, которые ввела Великобритания. Хотя на самом деле ее спровоцировал скандал с сексуальными домагательствами, которые позволял себе один из назначенных премьером чиновников от Консервативной партии. А до этого – вечеринки правительства во время локдауна.

Наиболее трезво, насколько это возможно в россии, отреагировал на последние события спикер путина дмитрий песков. Он заявил, что пока не приходится рассчитывать на диалог с Великобританией, потому что "антироссийскую риторику" там поддерживает большинство. А также заявил, что Джонсон не любит россию и россия его тоже.

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Напомним, по прогнозам британских экспертов, вероятный преемник Джонсона на премьерском посту, министр обороны Бен Уоллес настроен против москвы даже еще более решительно. Как и глава МИД Лиз Трасс, которая тоже есть в списке ключевых претендентов на должность.