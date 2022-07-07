"Винуватий в обстрілах Бєлгорода!": у путіна вилили на Джонсона потоки жовчі

Російська політична верхівка робить вигляд, що радіє відставці очільника британського уряду

Тепер уже колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон стоїть за обстрілами російських Бєлгорода і Курська. Таке абсурдне звинувачення полетіло з росії на адресу політика, котрий сьогодні оголосив про свою відставку.

У цьому "звинуватив" Джонсона спікер Держдуми в’ячеслав володін. Він назвав британського посадовця клоуном, а також близьким другом і покровителем президента України Володимира Зеленського (про друга — в цілому правда) і порадів, що попри всі зусилля, утриматись на посаді Джонсону не вдалось. "Він один з головних ідеологів війни проти росії до останнього українця", — написав володін в телеграмі і закликав лідерів європейських держав "задуматись".

Кишеньковий яструб путіна дмитро медведєв натомість був не таким красномовним, як останнім часом, і не хамив відверто. Зате, як просунутий користувач соцмереж, залишив у своєму пості смайлик. Відставку Джонсона він назвав "закономірним підсумком наглості та бездарної політики".

Речниця російського МЗС марія захарова не втрималась і опублікувала аж два дописи про відставку Джонсона. І вони вже були з її традиційним відвертим хамством. У першому вона заявила про "всім очевидну" глибоку кризу ліберальних режимів – політичну, ідеологічну та економічну, а ситуацію в Британії назвала "напіврозпадом" і пригрозила Заходу обламаними об росію зубами. Окрім того, вона закликала головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля зайнятися "другом, якого підірвало", а не відстороненням росії від цьогорічного саміту G20.

Спікерка Ради федерації валентина матвієнко чомусь пов’язала відставку Джонсона із санкціями проти росії, котрі запровадила Великобританія. Хоча насправді її спровокував скандал із сексуальними домаганнями, які дозволяв собі один із призначених ним чиновників від Консервативної партії. А до того – вечірки урядовців під час локдауну.

Найбільш тверезо, наскільки це можливо у росії, відреагував на останні події речник путіна дмитро пєсков. Він заявив, що наразі не доводиться розраховувати на діалог із Великобританією, бо "антиросійську риторику" там підтримує більшість. А також заявив, що Джонсон не любить росію і росія його також.

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Нагадаємо, за прогнозами британських експертів, ймовірний наступник Джонсона на прем’єрському посту, міністр оборони Бен Воллес налаштований проти москви навіть ще більш рішуче. Як і очільниця МЗС Ліз Трасс, яка теж є у переліку ключових претендентів на посаду.