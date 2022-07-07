У Зеленського емоційно відреагували на відставку Джонсона

Джонсон був першим зі світових лідерів, який не побоявся приїхати до Києва під час війни

Борис Джонсон, який щойно оголосив про свою відставку з поста прем’єр-міністра Великобританії, від самого початку закликав світ до нових принципів глобальної політики, до відповідальності, тим самим показавши приклад справжнього лідерства. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму відеозверненні.

Ролик з подякою Джонсону він опублікував у себе в Twitter. За словами Подоляка, завдяки зусиллям тепер уже екс-прем’єра сьогодні Україна має все необхідне, щоби захищатись від російських окупантів – зброю, партнерів та міжнародну коаліцію підтримки. "І саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога – це дійсно символ майбутнього в Україні, перемога буде за нами", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП також пригадав, як Джонсон першим зі світових лідерів у квітні особисто приїхав до Києва. І як одразу почав називати речі своїми іменами, не зважаючи на принципи Realpolitik. "Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України", — написав він.

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Нагадаємо, Джонсон після своєї відставки першим ділом вирішив подзвонити президенту України Володимиру Зеленському. Його уряд обіцяв Україні нову поставку важкого озброєння. До того ж, наступник Джонсона на посаді прем’єра навряд чи відмовиться від жорсткої політики по відношенню до росії.