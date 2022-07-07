Укр

У Зеленского эмоционально отреагировали на отставку Джонсона

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Подоляк поблагодарил Джонсона за смелость называть вещи своими именами Новость обновлена 07 июля 2022, 15:39
Подоляк поблагодарил Джонсона за смелость называть вещи своими именами

Джонсон был первым из мировых лидеров, который не побоялся приехать в Киев во время войны

Борис Джонсон, только что объявивший о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании, с самого начала призвал мир к новым принципам глобальной политики, к ответственности, тем самым показав пример настоящего лидерства. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем видеообращении.

Ролик с благодарностью Джонсону он опубликовал у себя в Twitter. По словам Подоляка, благодаря усилиям теперь уже экс-премьера сегодня у Украины есть все необходимое, чтобы защищаться от российских оккупантов – оружие, партнеры и международная коалиция поддержки. "И именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа – это действительно символ будущего в Украине, победа будет за нами", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП также вспомнил, как Джонсон первым из мировых лидеров в апреле лично приехал в Киев. И как сразу стал называть вещи своими именами, несмотря на принципы Realpolitik. "Благодарю Бориса Джонсона за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины", — написал он.

Напомним, Джонсон после своей отставки первым делом решил позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его правительство обещало Украине новую поставку тяжелого вооружения. К тому же, преемник Джонсона в должности премьера вряд ли откажется от жесткой политики по отношению к России.

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