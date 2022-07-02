"Найбільший ризик": ексгенсек НАТО заговорив про терміни закінчення війни в Україні

Росіяни давно довели, що вміють затягувати воєнні конфлікти

Тривалість війни в Україні цікавить усіх, і не в останню чергу західних партнерів. Однак росіяни чудово вміють грати "в довгу" завдяки величезним розмірам країни та наповненості бюджету. На думку колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, ризик затягування війни між Росією та Україною існує.

Як пояснив політик в інтерв’ю "РБК-Україна", російський диктатор може спробувати зробити все, щоб відстрочити входження України до європейської родини. Расмуссен підкреслив, що для путіна подібний розвиток подій неприйнятний, тому він шукатиме способів знову потягти час.

"Думаю, найбільший ризик зараз — це затяжний конфлікт, — припускає ексгенсек Альянсу. — Росіяни — майстри затяжних конфліктів".

Як приклад, він наводить Грузію з Південною Осетією, Молдову з Придністров’ям і, звичайно ж, Україну — з окупацією Криму та частини Донбасу.

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Говорить політик і про те, що непокоїться через реальну мету владимира путіна, яку той має на нинішню війну. Цілком імовірно, що у планах керівника Кремля — максимальне гальмування будь-яких проєвропейських процесів в Україні. Завадити стати членом Євросоюзу чи НАТО Україні цілком може війна. До того ж, затягування конфлікту зробить складнішим процес післявоєнного відновлення.

Цікаво, що сам Андерс Фог Расмуссен не береться говорити про конкретні терміни закінчення російсько-української війни. При цьому він попереджає, що путін може спробувати "тягнути це безкінечно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже повідомляв, що в росії також частково натякнули на можливе затягування військового протистояння. При цьому, звичайно ж, Москва до винних, на їхню думку, не входить.

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