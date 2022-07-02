Поки там відреагують, то путін вже захопить частину територій: офіцер ЗСУ озвучив сценарій нападу рф на країну НАТО

Литва зараз реалізує санкції, накладені проти росії

росія, котра вже 129 днів поспіль веде криваву війну на українських територіях, може напасти і на одну з країн великої Європи та члена НАТО — Литву, і російський лідер володимир путін до цього готовий. Проте довго протриматися в разі повномасштабного вторгнення Литва не зможе, адже поки вона зреагує на агресію, рф вже встигне захопити частину країни.

Про це у своєму інтерв'ю для програми шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократія" розповів блогер, офіцер ЗСУ та член експертної групи при головнокомандувачі Семен Кабакаєв, відповідаючи на запитання, чи можливий повномасштабний наступ росії на Литву через впроваджену нею блокаду Калінінградської області.

"В якій ситуації опиняються росія: Литва каже — ми забороняємо транзит через нашу територію. Сидять там путін, шойгу та інші, і думають — о! Це ж там наші громадяни, і не просто російськомовні, як було із українським Донбасом, а саме громадяни росії. Так ми зараз підемо і почнемо "визволяти" їх", — припускає він.

На питання Сохари, чи зможе росія ризикнути і все ж напасти на одну з країн НАТО, Кабакаєв відповів — так, путін до цього він готовий.

За словами офіцера ЗСУ, Литва — це дуже маленька країна, проте "з великими яйцями".

"Що таке Литва, Естонія та Латвія? Це Київська область. За скільки вони (росія — ред. редакцією) дійшли до Києва? І це ж питання не в тому, погано спрацювали Збройні сили чи ні. Це питання, наскільки швидко їде техніка по дорозі. От вони, наприклад виїдуть о 3-ій ночі, розфігачать якісь прикордонні пости. Час реагування країн на подібний інцидент — приблизно 2-3 години. Так, є літаки, дрони бойові, проте цього всього на території цих країн недостатньо для захисту від повномасштабного вторгнення. І якщо вони схочуть (російські війська — ред. редакцією), вони пройдуть за ці три години частину країни, а потім їх спробуй звідти вибити", — пояснив Кабакаєв.

Нагадаємо, Між кривавою росією та Литвою спалахнув серйозний конфлікт через санкції Європейського Союзу на низку російських товарів, що постачалися литовською територією до Калінінградської області рф. росія звинуватила Литву у блокаді регіону та вирішили помститися впровадженням певних обмежень.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що уряд Німеччини незадоволений діями Литви, яка обмежила транзит товарів із росії до Калінінградської області.