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Пока там отреагируют, путин уже захватит часть территорий: офицер ВСУ озвучил сценарий нападения рф на страну НАТО

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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россия может решиться напасть на одну из стран НАТО Новость обновлена 02 июля 2022, 10:10
россия может решиться напасть на одну из стран НАТО

Литва сейчас реализует санкции, наложенные против россии

россия, которая уже 129 дней подряд ведет кровавую войну на украинских территориях, может напасть и на одну из стран великой Европы и члена НАТО — Литву, и российский лидер владимир путин к этому готов. Однако долго продержаться в случае полномасштабного вторжения Литва не сможет, ведь пока она среагирует на агрессию, рф уже успеет захватить часть страны.

Об этом в своем интервью для программы шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия" рассказал блогер, офицер ВСУ и член экспертной группы при главнокомандующем Семен Кабакаев, отвечая на вопрос, возможно ли полномасштабное наступление россии на Литву из-за внедренной ею блокады.

"В какой ситуации оказываются россия: Литва говорит — мы запрещаем транзит через нашу территорию. Сидят там путин, шойгу и другие, и думают — о! Это там наши граждане, и не просто русскоязычные, как было с украинским Донбассом, а именно граждане россии. Так мы сейчас пойдем и начнем "освобождать" их", — предполагает он.

На вопрос Сахары, сможет ли россия рискнуть и все же напасть на одну из стран НАТО, Кабакаев ответил — да, пути к этому он готов.

По словам офицера ВСУ, Литва — это очень маленькая страна, однако "с большими яйцами".

"Что такое Литва, Эстония и Латвия? Это Киевская область. За сколько они (россия — ред. редакцией) дошли до Киева? И этот же вопрос не в том, плохо сработали Вооруженные силы или нет. Это вопрос, насколько быстро едет техника по дороги Вот они, например, выедут в 3 ночи, расфигачат какие-то пограничные посты. Время реагирования стран на подобный инцидент — примерно 2-3 часа. Да, есть самолеты, боевые дроны, однако этого всего на территории этих стран недостаточно для защиты от полномасштабного вторжения. И если они захотят (российские войска — ред. редакцией), они пройдут за эти три часа часть страны, а затем их попробуй оттуда выбить", — пояснил Кабакаев.

Напомним, Между кровавой россией и Литвой разразился серьезный конфликт из-за санкций Европейского Союза на ряд российских товаров, поставляемых литовской территорией в Калининградскую область рф. россия обвинила Литву в блокаде региона и решили отомстить введением определенных ограничений.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что правительство Германии не удовлетворено действиями Литвы, которая ограничила транзит товаров из россии в Калининградскую область.

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#Россия #Литва #Владимир Путин