Германия и Литва вступили в спор из-за блокады Калининграда

В ФРГ опасается военного столкновения с россией

Германия возмущена решением Литвы ограничить транзит грузов в Калининградскую область россии, ведь в ФРГ опасаются эскалации со стороны рф.

Как пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники, уже в ближайшее время эта мера может быть отменена из-за просьбы Берлина, ведь она взволнована тем, что конфликт с россией может спровоцировать продление эскалации из-за спора по транзиту.

Отмечается также, что Германия уже успела подключить к решению этого вопроса Европейский союз, так как у него есть возможность обнародовать особое примечание к четвертому санкционному пакету, в который включена вероятность выведения транзита из-под ограничений.

В то же время, Литва уступать и менять свое решение не желает, мол, транзит был запрещен в рамках принятых правил. В Вильнюсе отмечают, что ЕС все же может изменить свою позицию под давлением со стороны Берлина.

Следует добавить, что решение по этому вопросу планируют принять не позднее, чем до 10 июля, когда следующие санкции в конце концов вступят в силу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлением, в котором поставил на место россия, после угроз кремля из-за блокады Калининградской области.