В Литве поставили на место россию после угроз кремля

В Литве не собираются идти на уступки

Власти Литвы не собираются идти на уступки в вопросе товарной "блокады" Калининграда.

Об этом в субботу, 25 июня, написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.

Науседа отметил, что правительство страны должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций по калининградскому транзиту, чтобы нанести болезненный удар по агрессору.

"Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли вред ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы достигнем того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными", — заявил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что не пойдет на уступки россии.

"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках россии в ответ на угрозы Кремля", — отметил Науседа.

Напомним, Литва ограничила транзит ряда товаров с рф. В кремле потребовали снять блокаду с Калининградской области и даже готовят пакет ответных мер. В Евросоюзе нашлись и те, кто готов прогнуться перед москвой в этом вопросе.