Німеччина та Литва розпочали суперечку через блокаду Калінінграда

У ФРН побоюється військового зіткнення з росією

Німеччина обурена рішенням Литви обмежити транзит вантажів до Калінінградської області роcії, адже у ФРН побоюються ескалації з боку рф.

Як пише видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела, вже найближчим часом цей захід можуть скасувати через прохання Берліна, адже він схвильований тим, що конфлікт з росією може спровокувати подовження ескалації через суперечку щодо транзиту.

Зазначається також, що Німеччина вже встигла підключити до розв'язання цього питання Європейський союз, тому що він має можливість оприлюднити особливу примітку до четвертого санкційного пакета, до якого включено ймовірність виведення транзиту з-під обмежень.

Водночас Литва поступатися та змінювати своє рішення не бажає, мовляв, транзит було заборонено в рамках прийнятих правил. У Вільнюсі наголошують, що ЄС все ж може змінити свою позицію під тиском з боку Берліна.

Варто додати, що рішення стосовно цього питання планують прийняти не пізніше, анід до 10 липня, коли наступні санкції врешті набудуть чинності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Литви Гітанас Науседа виступив із заявою, в якій поставив на місце росію, після погроз кремля через блокаду Калінінградської області.