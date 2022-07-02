Війна — день 129: західна зброя кошмарить окупантів, загроза Краматорську

Оперативно про головне 2 липня

Упродовж 128 днів українські сили оборони захищають батьківщину від повномасштабного вторгнення росії. Попри серйозні втрати, росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Донбасі, зокрема повідомлялося, що загарбники активізувалися на Краматорському напрямі. Після успіху на острові Зміїний українські захисники зуміли підірвати стратегічні об’єкти ворога на Донбасі за допомогою американських РСЗВ HIMARS. До речі, Пентагон заявив, що найближчим часом поставить боєприпаси до них, а також дві норвезькі системи ППО NASAMS.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 2 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 На Херсонщині 1 липня винищувач Збройних сил України завдав ударів по двох складах боєприпасів російських окупантів, повідомило Оперативне командування "Південь".

Головні новини за 29 червня можна прочитати у нашому зведенні за середу: "Війна — день 126: Окупанти підбираються до Лисичанська, ракетний терор триває".

Інформація за 30 червня доступна у матеріалі: "Війна — день 127: острів Зміїний відбитий, але росіяни продовжують тиснути на Донбасі".

З новинами минулої доби, 1 липня, можна ознайомитися в нашій статті: "Війна — день 128: ЗСУ наступають на півдні, росіяни мстять за Зміїними ракетами".