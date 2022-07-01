У США заявили про постачання надважливого озброєння в Україну: подробиці

Стало відомо, що США поставлять в Україну найближчим часом

У п’ятницю, 1 липня, на 128-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 820 мільйонів доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За інформацією джерела, до нового пакету допомоги Україні включено дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а також снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Крім того, в США відзвітували, що поставлять в Україну до 150 тисяч снарядів для гаубиць калібру 155 міліметрів і чотири додаткові контрбатарейні радари. Загальний обсяг військової допомоги Вашингтона Україні з початку повномасштабного вторгнення росії складає близько 6,9 мільярда доларів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що півсотні країн світу зголосилися допомогти Україні зброєю у протистоянні з росією. До речі, голова Білого Дому 30 червня анонсував постачання норвезьких ППО NASAMS до України.

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Нагадаємо, у ЗМІ просочилася інформація, що у Байдена засумнівалися у перемозі України над росією у війні. На цю публікацію вже відреагували у президента України Володимира Зеленського.