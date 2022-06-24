"росія вже програла": у США підбили підсумки п’яти місяців війни рф проти України

росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей

У США вважають, що росія вже програла війну проти України і, попри певні успіхи на Донбасі, так і не змогла досягти стратегічних цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів під час пресконференції у столиці Німеччини державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а росія вже програла", — сказав він.

За його словами, російський диктатор володимир путін зізнавався, що його метою було знищення суверенної та незалежної України, але вона існуватиме довше, "чим житиме путін".

Блінкен зазначив, що попри певні успіхи на Донбасі, росія дуже далека до стратегічної перемоги, а поступ дається їй дуже високою ціною.

Зокрема він нагадав, що з початку вторгнення росія втратила десятки тисяч солдатів убитими та пораненими, а також продовжує втрачати бойову техніку, включаючи танки та авіацію.

Також за словами голови Держдепу, окупаційні війська продовжують страждати через низький бойовий дух, погане керівництво та високий рівень смертності.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ продовжують вибивати російських окупантів із позицій на південному напрямку, але при цьому на Донбасі було втрачено ще один населений пункт.