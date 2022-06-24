Стабілізувати фронт в Луганській області: Залужний сказав, що для цього потрібно

Україні необхідно більше зброї для стабілізації ситуації на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, в якому розповів про поточні потреби українських захисників.

Як повідомив Залужний у своєму телеграм-каналі, під час телефонної розмови з Міллі обговорювалася оперативна обстановка на фронті та перебіг поставок міжнародної військової допомоги.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету із противником, що дозволить стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямі", — написав він.

Також головком подякував американському колезі за розуміння ситуації та провідну роль у постачанні військової допомоги Україні.

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Як повідомлялося раніше, ЗСУ продовжують вибивати російських окупантів із позицій на південному напрямку, але при цьому на Донбасі було втрачено ще один населений пункт.

Водночас "Телеграф" поговорив із генералом армії України, ексголовою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужом, який розповів, які висновки можна зробити до кінця п’ятого місяця війни.