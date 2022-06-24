Стабилизировать фронт в Луганской области: Залужный сказал, что для этого нужно
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Украине необходимо больше оружия для стабилизации ситуации на Донбассе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в котором рассказал ему о текущих потребностях украинских защитников.
Как сообщил Залужный в своем телеграм-канале, в ходе телефонного разговора с Милли обсуждалась оперативная обстановка на фронте и ход поставок международной военной помощи.
"Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", — написал он.
Также главком поблагодарил американского коллегу за понимание ситуации и ведущую роль в поставках военной помощи Украине.
Как сообщалось ранее, ВСУ продолжают выбивать российских оккупантов из позиций на южном направлении, но при этом на Донбассе был потерян еще один населенный пункт.
Вместе с тем "Телеграф" поговорил с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужом, который рассказал, какие выводы можно сделать к концу пятого месяца войны.