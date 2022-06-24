Оккупанты бросили позиции в Херсонской области, но взяли поселок на Донбассе

Активные бои ведутся практически по всей линии фронта

В пятницу, 24 июня, на 121-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ сумели выбить захватчиков из укрепленных позиций на одном из южных направлений.

А на Донбассе Украина потеряла контроль над одним населенным пунктом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

По информации источника, оккупанты захватили населенный пункт Николаевка на Бахмутском направлении.

"На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Враждебная попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка", — сообщили в Генштабе.

Николаевка-2 карте Украины

А на Южнобужском направлении ВСУ выбили россиян из подготовленных оборонительных рубежей, оккупанты сбежали в Ольгино (Херсонская область).

"На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области", — отметили в Генштабе.

Ольгино на карте Украины

Ранее в США заявили, что ВСУ осуществляют профессиональное тактическое отступление из Северодонецка. В Минобороны Украины эту информацию не комментируют.