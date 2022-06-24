Война — день 121: оккупанты штурмуют Донбасс, а на Херсонском направлении наступил перелом

Оперативно о главном за 24 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится 121 день. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских сил обороны на Донбассе, где хотят захватить 4 крупных города в ближайшее время. В то же время на Херсонском направлении наметился перелом, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В НАТО считают, что война в Украине затянется, но обещают поддерживать нашу страну и дальше. На политическом фронте произошло историческое событие — Украина получила статус кандидата в Евросоюз. За этот шанс украинцы заплатили очень высокую цену, считает мэр Киева Виталий Кличко.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 24 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Европейский Союз продолжит работу над санкциями против россии, направленных на прекращение войны, которую рф ведет против Украины, говорится в выводах принятых главами стран и правительств стран-членов ЕС на заседании накануне.

Также главы стран и правительств ЕС заявили, что Европейский Союз будет продолжать оказывать Украине военную поддержку в ее защите от российской агрессии.

Сводка главных событий за вторник, 21 июня, доступна в нашем материале: "Война — день 118: россияне пошли в наступление на Луганщине и кроют Украину ракетамми".

С информацией за среду, 22 июня, можно прочитать в нашей статье: "Война — день 119: тревожные новости с Востока, продвижение ВСУ на Юге".

С главными событиями прошлого дня, 23 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за четверг: "Война — день 120: оккупанты варварски обстреливают города, тяжелая ситуация под Северодонецком".