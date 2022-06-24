В США оценили ситуацию вокруг Северодонецка

В Минобороны США прокомментировали ситуацию на самом горячем участке фронта

В пятницу, 24 июня, на 121-й день полномасштабного вторжения рф украинские силы выводятся из Северодонецка, чтобы отойти на лучшие оборонительные рубежи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

По информации источника, ВСУ грамотно отходят на более выгодные позиции.

"Украинские вооруженные силы осуществляют профессиональное тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить", — сказал чиновник в телефонной беседе с журналистами.

Также чиновник добавил, что российские силы все еще "всего лишь дюйм за дюймом захватывают территорию" на Донбассе, а действия рф в Северодонецке он назвал "очень небольшим, очень постепенным выигрышем".

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в пятницу заявил, что в результате обстрелов передовые позиции ВСУ в Северодонецке были практически разрушены, а потому военные получили приказ отступать от города на новые, оборудованные позиции, откуда можно будет вести бои более эффективно.

Информацию об организованном отступлении ВСУ из Северодонецка подтвердил украинский журналист Юрий Бутусов. В Минобороны Украины заявили, что не комментируют передвижения войск, ведь эта информация является закрытой.