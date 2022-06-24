Еще одна "пощечина" россии от Казахстана: известному пропагандисту запретили въезд

Российского пропагандиста внесли в один список с террористами

Казахстан запретил въезд в страну российскому пропагандисту Тиграну Кеосаяну, который пригрозил стране "украинским сценарием".

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило издание КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с деталями процедуры.

По информации источника, Кеосаян теперь находится в "списке террористов" и теперь является нежелательным лицом для въезда в Казахстан.

"На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами – власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть", — рассказал собеседник издания.

Кеосаян ополчился против Казахстана после решения властей не проводить парад на 9 мая.

"На Украину взгляните внимательно, подумайте серьезно… Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрож***ми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь", — говорил в мае пропагандист.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время экономического форума в Санкт-Петербурге заявил президенту рф владимиру путину, что он не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". В россии тут же отомстили Казахстану.